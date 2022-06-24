Евгения Тарасова показала пляжное фото с отдыха на Мальдивах

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в парном катании Евгения Тарасова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка выложила снимок с отпуска на Мальдивах, который она провела в мае.
«Уже очень скучаю по морю», — подписала она фото.
Фото: из личного архива евгении тарасовой
Тарасова выступает в парном катании с Владимиром Морозовым. Вместе они – двукратные серебряные призёры Олимпийских игр, двукратные чемпионы Европы, трёхкратные призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, пятикратные призёры чемпионата Европы, трёхкратные чемпионы России. Перед сезоном-2021/2022 Тарасова и Морозов перешли в группу Этери Тутберидзе, с ними также работали Максим Траньков и Павел Слюсаренко.
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