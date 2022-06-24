Евгений Плющенко отреагировал на уход фигуристки Зининой из академии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на уход фигуристки Анастасии Зининой. Ранее «Матч ТВ» сообщил, что спортсменка покинула академию экс-фигуриста. При этом не сообщалось, где она продолжит тренировки.



«Пока не общался с родителями Зининой, у нас ещё не было связи», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Зинина перешла в академию Плющенко в прошлом сезоне из группы Светланы Пановой. 15-летняя фигуристка выучила четверной тулуп. На первенстве России среди юниоров спортсменка заняла 18-е место.

Плющенко в последние годы успешно развивает собственную академию. В разные годы у него занимались Алёна Косторная, Александра Трусова и другие фигуристы.