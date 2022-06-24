В ISU объяснили, почему заменили Щербакову на Сакамото в поздравлении с Олимпийским днём

Международный союз конькобежцев (ISU), который ранее опубликовал в соцсетях поздравление с Международным олимпийским днём без изображения чемпионки ОИ-2022 Анны Щербаковой, объяснил своё решение.

В качестве иллюстраций были выбраны фотографии победителей Игр-2022 в Пекине в личном турнире фигуристов. Снимки французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, американца Нэйтана Чена и китайцев Вэньцзин Суй и Хань Цуна попали в публикацию, а фото Щербаковой было заменено изображением японки Каори Сакамото, которая стала бронзовым призёром соревнований.

По словам ISU, не было цели упомянуть всех чемпионов Игр в Пекине.

«ISU поддержал кампанию Международного олимпийского дня через публикацию на официальном сайте и постами в своих социальных сетях. Цель состоит в том, чтобы побудить людей прославлять силу спорта через спорт с помощью ярких изображений и сообщений. Для участия в этой кампании были задействованы не только олимпийские чемпионы, но и другие действующие фигуристы, как вы можете видеть из сообщений в социальных сетях о фигурном катании, синхронном катании, конькобежном спорте и шорт-треке», — цитирует представителя ISU ТАСС.

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