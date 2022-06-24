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Авербух: у Загорски и Гурейро была успешная карьера. Решение её завершить логичное

Авербух: у Загорски и Гурейро была успешная карьера. Решение её завершить логичное
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Известный российский тренер и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро завершить карьеру. Ранее стало известно, что спортсмены решили закончить выступление.

«Я думаю, что это зрелое решение. У ребят была достаточно успешная карьера. Они ездили на Олимпийские игры. Наверное, не получилось всё, что они задумывали. Но, в любом случае — танцы их были яркими. У них было много поклонников. Я пожелаю им удачи в дальнейшем своём воплощении в жизни. Ещё раз скажу, что ребята яркие и творческие. Желаю им найти себя. Считаю, что решение абсолютно правильное и логичное», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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