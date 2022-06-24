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Фигуристка Зинина опровергла информацию о нарушении дисциплины в академии Плющенко

Фигуристка Зинина опровергла информацию о нарушении дисциплины в академии Плющенко
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Российская фигуристка Анастасия Зинина опровергла информацию, согласно которой тренеры академии Евгения Плющенко решили расстаться с ней из-за нарушения спортивной дисциплины. Ранее в соцсетях академии «Ангелы Плющенко» было объявлено о прекращении сотрудничества с 15-летней фигуристкой. В качестве причины называлось нарушение дисциплины.

«Я ничего не нарушала. Так получилось», — написала Зинина в комментариях в своём телеграм-канале в ответ на вопрос одного из подписчиков. Также спортсменка сообщила, что не планирует завершать карьеру.

Зинина перешла в академию Плющенко в прошлом сезоне из группы Светланы Пановой. 15-летняя фигуристка выучила четверной тулуп. На первенстве России среди юниоров спортсменка заняла 18-е место.

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