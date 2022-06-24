Тренер Василевский подтвердил переход фигуристки Зининой из «Ангелов Плющенко»

Российский тренер Алексей Василевский сообщил, что 15-летняя фигуристка Анастасия Зинина перешла в его группу.
«Да, фигуристка Зинина перешла ко мне в «Армию фигурного катания», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее стало известно, что Зинина покинула академию Евгения Плющенко. Причём в соцсетях академии утверждалось, что причиной расставания со спортсменкой стало несоблюдение дисциплины фигуристкой. Позднее она опровергла эту информацию, но не называла причины ухода.
Зинина перешла в академию Плющенко в прошлом сезоне из группы Светланы Пановой. 15-летняя фигуристка выучила четверной тулуп. На первенстве России среди юниоров спортсменка заняла 18-е место.
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