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Тренер Василевский подтвердил переход фигуристки Зининой из «Ангелов Плющенко»

Тренер Василевский подтвердил переход фигуристки Зининой из «Ангелов Плющенко»
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Российский тренер Алексей Василевский сообщил, что 15-летняя фигуристка Анастасия Зинина перешла в его группу.

«Да, фигуристка Зинина перешла ко мне в «Армию фигурного катания», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что Зинина покинула академию Евгения Плющенко. Причём в соцсетях академии утверждалось, что причиной расставания со спортсменкой стало несоблюдение дисциплины фигуристкой. Позднее она опровергла эту информацию, но не называла причины ухода.

Зинина перешла в академию Плющенко в прошлом сезоне из группы Светланы Пановой. 15-летняя фигуристка выучила четверной тулуп. На первенстве России среди юниоров спортсменка заняла 18-е место.

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