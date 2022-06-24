Анастасия Зинина поблагодарила Евгения Плющенко за сотрудничество

Российская фигуристка Анастасия Зинина поблагодарила за сотрудничество двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, опубликовав пост в соцсетях.

«Спасибо за всё», — написала Зинина, поставив смайлик в виде сердечка.

Фото: Соцсети Анастасии Зининой

Ранее стало известно, что тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко» объявил о прекращении сотрудничества с фигуристкой из-за нарушения спортивной дисциплины. Из комментария Плющенко выяснилось, что травмированная Зинина выполняла прыжки, несмотря на запрет тренера. Сама Анастасия опровергла информацию о нарушении спортивной дисциплины.



Зинина перешла в академию Плющенко в прошлом сезоне из группы Светланы Пановой. 15-летняя фигуристка выучила четверной тулуп. На последнем первенстве России среди юниоров в Саранске спортсменка заняла последнее,18-е место.

Анастасия продолжит карьеру в «Армии фигурного катания» у Алексея Василевского.



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