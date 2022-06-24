Хореограф Радионова удивлена отчислению Зининой из «Ангелов Плющенко»

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию, хореограф Елена Радионова высказалась о прекращении сотрудничества академии «Ангелы Плющенко» с 15-летней фигуристкой Анастасией Зининой.
Выяснилось, что недавно Радионова ставила для Зининой произвольную программу на сезон-2022/2023, а сегодня узнала об отчислении фигуристки.
«Буквально позавчера я была в академии, совсем недавно поставила Насте произвольную программу, а сегодня я читаю новость, которой очень удивлена», — приводит слова Радионовой «РИА Новости».
Зинина перешла в академию Плющенко в прошлом сезоне из группы Светланы Пановой. 15-летняя фигуристка выучила четверной тулуп. На последнем первенстве России среди юниоров в Саранске спортсменка заняла последнее,18-е место.
Анастасия продолжит карьеру в «Армии фигурного катания» у Алексея Василевского.
Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».
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