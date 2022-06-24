В команде Загорски и Гурейро опровергли информацию о завершении карьеры фигуристами

Елена Маркова, директор группы, в которой тренируется танцевальный дуэт Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро, опровергла информацию о завершении карьеры спортсменами.

«Тиффани находится во Франции, она проходит реабилитацию, врачи рекомендовали ей ограничить тренировки до октября. После тяжёлой болезни мы её уговаривали не спешить с выходом на лёд, но она всё равно решила возобновить тренировки, чтобы подготовиться к чемпионату страны.

Никаких официальных заявлений о завершении карьеры не было. Сейчас всё будет зависеть от состояния Тиффани, но кататься она очень хочет», — приводит слова Марковой ТАСС.

В октябре 2021 года Загорски переболела менингитом. Спортсменка не успела восстановиться к чемпионату России, но всё равно вышла на лёд, откуда её после произвольного танца унесли на руках. Загорски и Гурейро не смогли отобраться на Олимпиаду в Пекине, а также не попали в состав сборной России на сезон-2022/2023.

Загорски и Гурейро – призёры этапов Гран-при и чемпионатов России.

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