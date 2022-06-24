Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку после исключения её фото из поста ISU

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку после исключения её фото из поста Международного союза конькобежцев (ISU), посвящённого Международному олимпийскому дню.

В публикации присутствовали снимки всех олимпийских чемпионов Пекина в личном турнире, кроме Щербаковой. Её место неожиданно заняла японка Каори Сакамото, завоевавшая бронзовую медаль.

Фото: Соцсети Анны Щербаковой

«Мне 18 лет, и 15 из них я отдала фигурному катанию. Я верю, что в спорте все равны. После недавнего поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран мира. Спасибо вам! Это значит, что спорт всё-таки объединяет», — написала Щербакова в соцсетях.

ISU объяснил случившееся тем, что «освещает не только олимпийских чемпионов, но и других активных фигуристов и конькобежцев».

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