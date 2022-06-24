Евгения Медведева показала снимки с новой откровенной фотосессии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в соцсетях несколько снимков с новой фотосессии.
Фото: Личный архив Евгении Медведевой
На чёрно-белых снимках незаметно, есть ли на фигуристке другая одежда, кроме небрежно накинутого мужского пиджака.
Фото: Личный архив Евгении Медведевой
Ранее Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, а также не раз публиковала в соцсетях провокационные снимки.
Фото: Личный архив Евгении Медведевой
После Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Медведева уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Евгения не участвовала в соревнованиях. Она выступает в ледовых шоу, работает на телевидении, недавно защитила диплом.
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