Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева показала снимки с новой откровенной фотосессии

Евгения Медведева показала снимки с новой откровенной фотосессии
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в соцсетях несколько снимков с новой фотосессии.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

На чёрно-белых снимках незаметно, есть ли на фигуристке другая одежда, кроме небрежно накинутого мужского пиджака.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

Ранее Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, а также не раз публиковала в соцсетях провокационные снимки.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

После Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Медведева уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Евгения не участвовала в соревнованиях. Она выступает в ледовых шоу, работает на телевидении, недавно защитила диплом.

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».

«Девочка опускается всё ниже». Откровенный танец Медведевой на вечеринке взорвал интернет «Девочка опускается всё ниже». Откровенный танец Медведевой на вечеринке взорвал интернет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022