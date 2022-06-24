Гурейро: не хотелось бы, чтобы вопросы окончания карьеры за нас с Загорски решали СМИ

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, опроверг появившуюся в СМИ информацию о завершении парой спортивной карьеры.

В октябре 2021 года Загорски переболела менингитом. Спортсменка не успела восстановиться к чемпионату России, но всё равно вышла на лёд, откуда её после произвольного танца унесли на руках. Загорски и Гурейро не смогли отобраться на Олимпиаду в Пекине, а также не попали в состав сборной России на сезон-2022/2023.

«У нас был тяжёлый сезон, Тиффани до сих пор до конца не восстановилась. Поэтому в нашей ситуации было бы странно спешить ставить программы, тем более что с международным календарём на предстоящий сезон пока мало ясности. Но вопрос окончания карьеры мы не ставим, и нам очень не хотелось бы, чтобы такие вещи за нас решали СМИ.

Из них же я узнал, что сейчас занимаюсь спортивным менеджментом. Боюсь, что это не совсем так, но я открыт к предложениям. Это интересное направление», — приводит слова Гурейро ТАСС.

Загорски и Гурейро – неоднократные призёры этапов серии Гран-при и чемпионатов России.

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