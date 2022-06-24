Щербакова: мне не нравится, когда маленькие дети говорят, что хотят выиграть Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова объяснила, почему в детстве не ставила перед собой цели непременно выиграть золотую медаль Игр.

«В детстве я не ставила перед собой цель стать олимпийской чемпионкой. Мне очень не нравится, когда маленькие дети говорят, что хотят выиграть Олимпиаду. Иногда это идёт от ребёнка искренне, но чаще всего это исходит от взрослых, которые убеждены, что это главная цель для любого спортсмена.

Ребёнок слушает и, допустим, в три-четыре года ставит перед собой цель, даже не понимая, что нужно сделать для её достижения. Чего ему это будет стоить? Каким будет его путь? На мой взгляд, это неправильно.

Да, всегда должны быть цели. Ребёнок может мечтать о победе на соревнованиях среди своих сверстников, он может мечтать выучить новый прыжок, например, двойной или тройной. Но они все ещё не способны понять, что скрывается за мечтой стать олимпийским чемпионом. Цели должны быть реалистичными.

Никто не знает, что будет потом и сколько боли и разочарования можно испытать от того, что детская мечта не сбылась. Внутри каждого спортсмена есть личность, и они должны сосуществовать», — написала Щербакова на сайте The Owl Post.

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