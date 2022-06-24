Анна Щербакова: я готова рисковать, но только если риск оправдан

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова объяснила, почему исполняла в произвольной программе на Играх в Пекине только два четверных прыжка.

«Во время тренировок в Пекине мне удавалось кататься с тремя четверными прыжками. Но на соревнованиях я решила кататься с двумя, потому что понимала, что на момент выступления это будет мой максимум. И это уже был более сложный контент, чем на предыдущих соревнованиях сезона.

Я готова рисковать, но только если риск оправдан.

На самом деле на соревнованиях я часто могу сделать даже больше, чем на тренировках, но в глубине души мне нужно знать, что я смогу это сделать. Я всегда очень внимательно отношусь к ощущениям от прыжков во время тренировок. Количество сделанных попыток не так важно, как работа головой. Тогда я смогу выходить на соревнования более уверенно и показывать максимум в нужный момент. И я так рада, что именно на Олимпийских играх мне удалось показать две чистые программы и лучший результат в сезоне, что я смогла сделать всё без ошибок. Это именно то, к чему я стремилась — показать себя с лучшей стороны на Олимпийских играх, на главном старте в карьере спортсмена. Для меня это было очень важно», — написала Щербакова на сайте The Owl Post.

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