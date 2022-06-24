Анна Щербакова: через несколько дней после Олимпиады внутри была абсолютная пустота

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как менялись её чувства и ощущения в первые дни после завоевания золота на Играх в Пекине.

«Сразу после выступления я испытала неописуемые эмоции — радость, удовлетворение, счастье. Это именно те чувства, ради которых я катаюсь. Не ради какой-то конкретной медали, а ради тех чувств, которые испытываешь на льду. Перед выступлением чувствуешь, что все смотрят на тебя, что всё внимание приковано к тебе, и в данный момент ты можешь показать всё, на что ты способен, всё, что у тебя получается лучше всего!

Это очень увлекательно. И когда всё происходит так, как запланировано, это чувство нельзя сравнить ни с чем.

Через несколько дней после соревнований внутри была абсолютная пустота. Ни мыслей, ни эмоций. Я поняла, что, наверное, впервые в жизни могу провести целый день, вообще ни о чём не думая. Обычно я постоянно веду какой-то внутренний диалог. А здесь впервые абсолютно ничего. Полная пустота.

Я не пыталась это исправить и даже не пыталась убедить себя, что должна что-то чувствовать. Не заставляла себя радоваться или грустить. Решила, что лучше просто дать себе время: если в голове нет мыслей, значит, так и должно быть пока. И думаю, что это было правильно, это именно то, что мне было нужно.

Потому что я всегда буду работать, чтобы найти баланс между человеком и спортсменом, которым являюсь, и взлётами и падениями, которые сопровождают их обоих», — написала Щербакова на сайте The Owl Post.

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