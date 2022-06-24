«Сильная, красивая, музыкальная. Уникальная». Балерина Мария Хорева — об Анне Щербаковой

Первая солистка балета Мариинского театра Мария Хорева рассказала о встрече с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой.

«В театре сегодня увиделись с нашей звёздочкой Аней Щербаковой! Помню, как смотрела трансляцию Олимпиады в машине по пути из театра, в трясущихся руках держала телефон, ругалась на него, когда подводило соединение… Во время Аниного выступления слёзы сами потекли из глаз. Такая сильная, красивая, музыкальная. Уникальная. Вот я пишу это сейчас, а у самой дыхание перехватывает от вдохновения. Спасибо, что существуют такие люди и такие встречи!!!» — написала Хорева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Марии Хоревой.

Щербакова тоже отреагировала на встречу. «Такая неожиданная и очень приятная встреча», — подписала она совместный снимок.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

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