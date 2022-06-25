Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова примет участие в баттле по брейк-дансу с участником шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски на Дне московского спорта, сообщает ТАСС.

День Московского спорта состоится 25 июня на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что Щербакова возглавила обновлённый мировой рейтинг ISU, записав в свой актив 3065 очков.

Щербакова является олимпийской чемпионкой Игр-2022 в женском одиночном катании. В 2021 году ей удалось выиграть два чемпионата мира – личный и командный. Анна также является трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), двукратным серебряным призёром ЧЕ (2020, 2022), серебряным призёром финала Гран-при (2019). Россиянка занимается в группе Этери Тутберидзе.