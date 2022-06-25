Щербакова высказалась о своём участии в баттле по брейк-дансу на Дне московского спорта

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала участие в баттле по брейк-дансу с участником шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски на Дне московского спорта.

День московского спорта состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Лужники».

«Я давно увлекаюсь танцами, но никогда не выступала в качестве танцора на сцене. Надеюсь, что сегодня мой ледовый опыт поможет справиться с волнением и показать, на что я способна в брейк-дансе. Здорово, что это будет не просто выступление, а мастер-класс от такого классного танцора, как Антон Тонски», — приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».

Щербакова является олимпийской чемпионкой Игр-2022 в женском одиночном катании. В 2021 году ей удалось выиграть два чемпионата мира – личный и командный. Анна также является трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), двукратным серебряным призёром ЧЕ (2020, 2022), серебряным призёром финала Гран-при (2019). Россиянка занимается в группе Этери Тутберидзе.

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