Жулин — о посте ISU: всё делают для того, чтобы уколоть Россию. Это поступок слабых людей

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на решение убрать фотографию олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой из поста Международного союза конькобежцев (ISU), посвящённого Международному олимпийскому дню.



«Я считаю, что это всё подло и мелко. Можно заменять на кого угодно, но суть не меняется. Анна — блистательная фигуристка и олимпийская чемпионка. Они всё делают для того, чтобы уколоть сборную России и в принципе Россию. Это касается и внешней ситуации, и спорта. Это поступок слабых людей. Идёт борьба против всего мира, это абсолютно понятно.



Мы, конечно, не боги, есть много ошибок. Но сейчас спорт для меня — это политика, к сожалению. Если Россия станет более мощной державой, все они быстренько полюбят русских, как родных. Вот в этом и вся ситуация с ISU», — цитирует Жулина «РБК-Спорт».



Напомним, в публикации присутствовали снимки всех олимпийских чемпионов Пекина в личном турнире, кроме Щербаковой. Её место неожиданно заняла японка Каори Сакамото, завоевавшая бронзовую медаль.