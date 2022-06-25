Олег Саитов подарил Алине Загитовой цветы после боксёрского мастер-класса в «Лужниках»
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов подарил цветы олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой после проведения показательного мастер-класса в «Лужниках».
Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Он состоялся сегодня, 25 июня, в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.
Напомним, перед боксёрским мастер-классом Загитову по ошибке объявили как Камилу Валиеву. Ведущий мероприятия после выхода Загитовой на ринг обратился к ней, назвав её Камилой.
Также Загитову представили как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла своё единственное золото Игр в турнире одиночниц.
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