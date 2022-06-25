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Щербакова танцевала макарену на Дне московского спорта

Щербакова танцевала макарену на Дне московского спорта
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова танцевала макарену в «Лужниках» на Дне московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Ранее фигуристка Камила Валиева провела открытую фитнес-тренировку, а Алина Загитова – спарринг с Олегом Саитовым.

На данный момент Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, записав в свой актив 3065 очков.

Анна является олимпийской чемпионкой Игр-2022 в женском одиночном катании. В 2021 году ей удалось выиграть два чемпионата мира – личный и командный. Также она трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр ЧЕ (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Россиянка занимается в группе Этери Тутберидзе.

Несколько дней назад ISU заменил её фотографию в публикации, приуроченной к Международному олимпийскому дню. Её место заняла представительница Японии Каори Сакамото.

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