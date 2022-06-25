Камила Валиева поделилась эмоциями от открытой фитнес-тренировки в «Лужниках»

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева поделилась эмоциями от открытой фитнес-тренировки, которую она провела на Дне московского спорта в «Лужниках».
«Вообще, шикарное настроение после тренировки. Я потренировалась. Надеюсь, тем, кто пришёл на мою тренировку, тоже понравилось. Если будет что-то болеть, бывает. Пройдёт! Но это всё во благо.
Я считаю, что быть тренером в таком юном возрасте — это круто. Мне есть чему учиться, к чему расти. Очень хорошо передавать опыт, который уже есть, другим людям», – передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, после тренировки Валиева дала наставления спортсменам, а представители её фан-клуба вручили спортсменке цветы.
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
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