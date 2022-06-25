Камила Валиева рассказала о тренировках по прыжкам с шестом вместе с Трусовой
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Олимпийская чемпионка в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тренировках по прыжкам с шестом вместе с серебряным призёром ОИ-2022 Александрой Трусовой.
«Мне очень понравилось прыгать с шестом, потому что сначала это очень непривычно. Мы там пробыли час. Мы с Сашей безостановочно это делали вне очереди. Нам поставили маленькую отметку: мы должны были вытолкнуться, повернуться и приземлиться. Мне очень понравилось.
Пробовала прыгать в длину, но мне больше с шестом понравилось. Когда бросали копьё, было немного тяжело. Пробовать что-то новое — это самое главное в жизни. Важно, чтобы не было дней сурка». — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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