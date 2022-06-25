Валиева: на открытой тренировке давала упражнения, что делаю каждый день сама

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала, какие упражнения демонстрировала на открытой фитнес-тренировке, которую она провела на Дне московского спорта в Лужниках.



«Я смотрела, сегодня все старались, все делали то, что я говорила. Они большие молодцы! Приятные чувства остались от моей тренировки. Там ещё была моя мама, пару моих знакомых. Они тоже занимались. Все молодцы! Я видела, что выполняли девочки-гимнастки, которые были на первых рядах. Сразу по ним видно: они всё делают: у них ножки ровненькие, ручки, спина, растяжка.



В большинстве упражнений я давала то, что каждый день делаю. Мышцы ног, спину, пресс, тот же живот. Без этого в фигурном катании сложно. Растяжка, понятно. И там прыжочки немного на укрепление коленей, так как они были не высокими, а низкими», – передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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