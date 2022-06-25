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Анна Щербакова рассказала, как прошёл баттл по брейк-дансу

Анна Щербакова рассказала, как прошёл баттл по брейк-дансу
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о баттле по брейк-дансу на Дне московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

«Всё делала сама. Сама оделась, накрасилась, причесалась. Насколько это подходит, пускай оценивают зрители. Надеюсь, что в образ попала.

Было очень классно, заряжающая атмосфера. Я пришла чуть пораньше, там был баттл. Детки уже настоящие профессионалы — это было просто невероятно. Однако потом вышла я, и была весёлая пауза для тех, кто не умеет ничего.

Была заранее заготовлена программа. Я повторяла за ней движения. Задача была привлечь людей, показать, что это классно и нужно пробовать что-то новое. Думаю, мы справились с сегодняшней задачей», – передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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