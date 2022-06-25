Анна Щербакова рассказала, что хочет заняться брейк-дансом

Олимпийская чемпионка в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что подумывает о начале занятий брейк-дансом.

«Вы, кажется, познакомились с моими соцсетями от и до, все публикации смотрели. Спасибо, очень приятно. Действительно, такое было на каком-то отдыхе. Я выкладывала давно видео, как попала спиной в баскетбольное кольцо. Прикольно, пафосное видео. Здесь я проходила мимо огромного количества разных видов спорта. Не везде даже изначально могла понять, что это за вид спорта. Очень сложные, необычные, неординарные. Очень классно, что здесь так доступно можно попробовать любой вид спорта. Мне кажется, это очень классное мероприятие.

Возможно, брейк-данс попробую по-настоящему. Не просто как весёлую развлекательную паузу, а именно как действительно настоящее занятие. Посмотрим», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Щербакова поздравила всех с Международным олимпийским днём: