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Загитова училась боксировать, Щербакова танцевала макарену. Лучшие фото Дня спорта

Загитова училась боксировать, Щербакова танцевала макарену. Лучшие фото Дня спорта
Алина Загитова и Анна Щербакова
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25 июня в Москве на территории спорткомплекса «Лужники» состоялся День московского спорта.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в мастер-классе по боксу вместе с именитым боксёром Олегом Саитовым. Он обучил Загитову технике ударов и тому, как нужно двигаться на ринге.

Кроме того, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приняла участие в танцевальном баттле в зоне брейк-данса.

Лучшие кадры спортивного фестиваля — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алены Сахаровой.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов после проведения показательного мастер-класса в «Лужниках» рассказал о боксёрских навыках олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Девушка приятная, координированная. Когда человек занимается профессионально спортом, требующим координации, он и в любом другом виде спорта сможет навыки перехватить. Поэтому всё нормально, занимается полтора месяца — всё достаточно неплохо. Но чтобы научиться боксу, нужен спарринг-партнёр, его ощущение. Без контакта ты не сможешь», — приводит слова Саитова «Матч ТВ».

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