«Эх, Валиева, простите, Загитова». Губерниев — об ошибке ведущего мастер-класса по боксу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на неприятный инцидент, произошедший во время мастер-класса по боксу, который провели в рамках Дня московского спорта в «Лужниках» олимпийские чемпионы Алина Загитова и Олег Саитов.
В начале мероприятия ведущий представил Загитову Камилой Валиевой и назвал её олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла золото Игр в турнире одиночниц.
«Вот как бывает, когда Алина не захотела, чтобы я комментировал… Все были «за» — команда Тутберидзе, организаторы…. Эх, Валиева, простите, Загитова… И от спарринга Алина отказалась со мной… И шоу было испорчено… Но ведущий теперь мой кумир на века», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».
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