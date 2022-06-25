Александра Трусова: о таком замечательном дне рождения я только мечтала!

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила болельщиков за многочисленные поздравления с днём рождения.
23 июня Трусовой исполнилось 18 лет.
Фото: Личный архив Александры Трусовой
«18 лет исполняется раз в жизни. И благодаря вам я запомню этот день навсегда! Спасибо за поздравления, сюрпризы, тёплые слова, пожелания и вашу любовь! О таком замечательном дне рождения я только мечтала!» — написала Трусова в соцсетях.
Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. На Олимпиаде в Пекине Александра стала первой одиночницей, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе.
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