Екатерина Боброва — об «Алых парусах»: я закрыла этот гештальт вчера! Катя, 32 годика

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о посещении главного праздника выпускников – «Алые паруса».
«Я мечтала побывать на «Алых парусах». Грандиозное событие, ради которого перекрывают центр Санкт-Петербурга, на сцене выступают самые популярные артисты, выпускники ждут этого события больше, чем окончания школы, самый грандиозный салют, который длится около 30-40 минут. Ну и главное, эмоции! У меня не было выпускного. Но я закрыла этот гештальт вчера! Катя, 32 годика.
Фото: Личный архив Екатерины Бобровой
У меня было странное настроение, которое шаталось от «О! Классная песня!» до «Я унылое говно». Когда я пребывала во втором состоянии и сидела на площади, ведущие начали объявлять заключительного артиста. И тут произошло резкое изменение настроения на «жизнь — ты крута!», потому что на сцену вышла группа «Руки Вверх!»! Самое офигенное было — почувствовать изменение настроения более 60 тысяч присутствующих на Дворцовой площади! Молодёжь возраста 16-18 лет, которые до этого скакали под песни современных исполнителей, о которых я до этого знать не знала, начали все вместе наизусть петь песни вместе с Сергеем Жуковым! Это было невероятно! Поняла, что вечер удался! Завершился он потрясающим фейерверком под музыку и песни, которые дополняли эмоции от выплывающего корабля с алыми парусами. Я рыдала.
Питер, ты не перестаёшь меня удивлять. Каждый мой приезд ты даришь мне самые невероятные и самые запоминающиеся эмоции! Спасибо тебе», — написала Боброва в соцсетях.
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