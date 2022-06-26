Алина Загитова: бокс отлично помогает фигуристу держать форму

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своём участии в мастер-классе по боксу в рамках Дня московского спорта в Лужниках. Спарринг-партнёром Загитовой стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

«Сегодня, в День Московского спорта, я поучаствовала в боксёрском спарринге. Моим партнёром, а точнее наставником, стал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. Идея попробовать в рамках спортивного эксперимента именно этот вид спорта мне сразу понравилась. Я уже имею небольшой опыт занятий боксом и считаю, что он, как бы неожиданно это не было, отлично помогает фигуристу держать форму. Тренирует внимание, координацию, выносливость, силу. И я в этом чувствую себя комфортно, что важно. Кстати, сегодня Олег Элекпаевич говорил мне, что у меня неплохо получается. В ответ хочу сказать ему огромное спасибо за доверие и наш очень деликатный тренировочный бой, а организаторов благодарю за этот волнительный опыт», — написала Загитова в соцсетях.

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