Александра Трусова выучила новый элемент парного катания — выброс в два оборота
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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова выучила новый элемент парного катания — выброс двойной риттбергер.
Ранее для тура «Союз чемпионов» Трусова подготовила парный номер со своим бывшим тренером Дмитрием Михайловым. В самой программе есть танцевальная поддержка, а на общем выходе Трусова и Михайлов продемонстрировали ещё одну.
Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. На Олимпиаде в Пекине Александра стала первой одиночницей, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе.
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