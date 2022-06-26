Александра Трусова выучила новый элемент парного катания — выброс в два оборота

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова выучила новый элемент парного катания — выброс двойной риттбергер.

Ранее для тура «Союз чемпионов» Трусова подготовила парный номер со своим бывшим тренером Дмитрием Михайловым. В самой программе есть танцевальная поддержка, а на общем выходе Трусова и Михайлов продемонстрировали ещё одну.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. На Олимпиаде в Пекине Александра стала первой одиночницей, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе.

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