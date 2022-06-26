Ягудин – о Загитовой на ринге: надо срочно обзвонить 365 экспертов и разобрать бой

Олимпийский чемпион 2002 года, российский фигурист Алексей Ягудин в шутку высказался о выходе на боксёрский ринг Алины Загитовой.



«Так, представители СМИ, надо срочно обзвонить 365 экспертов и разобрать весь бой. Важнейшее событие в мировом спорте, требующее детального разбора и срочного обзвона. А Алина – молодец, привлекла внимание к простому уроку по боксу», – написал Ягудин в своём телеграм-канале.



25 июня в рамках Дня московского спорта Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в мастер-классе по боксу вместе с известным боксёром Олегом Саитовым, который обучал фигуристку технике ударов и тому, как необходимо двигаться на ринге.



Алина Загитова в 2018-м стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхёнчхане. В том же году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России. Позже Загитова стала соведущей Ягудина в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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