Глава Союза конькобежцев России отреагировал на пост ISU без фотографии Щербаковой

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев отреагировал на решение убрать фотографию олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой из поста Международного союза конькобежцев (ISU), посвящённого Международному олимпийскому дню.
«Пусть это останется на совести господ из ISU. На мой взгляд это мелко и неспортивно. Чудес не бывает, и мы все понимаем, что какой-то поддержки ждать не приходится. Надеюсь, все это скоро закончится, и соревнования не только в фигурном катании, но и в конькобежном спорте и шорт-треке, будут полноценными, потому что представить чемпионаты без россиян невозможно, это недочемпионаты», — приводит слова Гуляева ТАСС.
Напомним, в публикации присутствовали снимки всех олимпийских чемпионов Пекина в личном турнире, кроме Щербаковой. Её место неожиданно заняла японка Каори Сакамото, завоевавшая бронзовую медаль.
Анна Щербакова побывала за кулисами Большого театра
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