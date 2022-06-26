Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глава Союза конькобежцев России отреагировал на пост ISU без фотографии Щербаковой

Глава Союза конькобежцев России отреагировал на пост ISU без фотографии Щербаковой
Комментарии

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев отреагировал на решение убрать фотографию олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой из поста Международного союза конькобежцев (ISU), посвящённого Международному олимпийскому дню.

«Пусть это останется на совести господ из ISU. На мой взгляд это мелко и неспортивно. Чудес не бывает, и мы все понимаем, что какой-то поддержки ждать не приходится. Надеюсь, все это скоро закончится, и соревнования не только в фигурном катании, но и в конькобежном спорте и шорт-треке, будут полноценными, потому что представить чемпионаты без россиян невозможно, это недочемпионаты», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Напомним, в публикации присутствовали снимки всех олимпийских чемпионов Пекина в личном турнире, кроме Щербаковой. Её место неожиданно заняла японка Каори Сакамото, завоевавшая бронзовую медаль.

«Вы не признаёте победу спортсменки из-за её паспорта?» Как ISU оскорбил Анну Щербакову «Вы не признаёте победу спортсменки из-за её паспорта?» Как ISU оскорбил Анну Щербакову

Анна Щербакова побывала за кулисами Большого театра

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022