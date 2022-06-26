«Очень надеюсь, что Щербаковой будут принесены извинения». Президент ФФККР — о посте ISU

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на решение убрать фотографию олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой из поста Международного союза конькобежцев (ISU), посвящённого Международному олимпийскому дню.

«Первой эмоцией стало крайнее недоумение, и сразу возник вопрос, что это — ошибка сотрудника ISU, отвечавшего за подготовку этого коллажа? Но если это так, тогда тем более странно, почему эта уважаемая и авторитетная международная спортивная организация с более чем вековой историей за прошедшие два дня не исправила эту ошибку. И в этом случае возникает уже следующий вопрос — кто принимал такое решение и с какой целью, если это было сделано преднамеренно?

При этом нельзя не понимать, что этот акт по своей сути направлен не только против Анны, но и ставит под сомнение результаты соревнований фигуристов на Играх в Пекине и тем самым серьезнейшим образом дискредитирует не только ISU, но и компрометирует Международный олимпийский комитет как главного организатора этого главного спортивного события. На наш взгляд, такой шаг ISU демонстрирует не только неуважение к достижениям Анны Щербаковой, но и к более чем 40 советских и российских спортсменов, ставших олимпийскими чемпионами. Очень надеюсь, что данная ситуация будет должным образом разъяснена и олимпийской чемпионке Анне Щербаковой будут принесены извинения", — приводит ТАСС слова Горшкова.

Загитова провела спарринг с Олегом Саитовым