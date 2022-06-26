Борзаковский: хотел бы, чтобы Щербакова и Валиева попробовали себя в легкой атлетике

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский высказался о занятиях российских фигуристок лёгкой атлетикой.
«Хотел бы, чтобы Щербакова и Валиева попробовали себя в легкой атлетике? Конечно, почему нет, у нас в целом много видов спорта. Даже у меня существует коллаборация с футболом, играю в медийной команде, это нормально. Вчера смотрел матч между футбольными командами „Динамо“ и „Амкал“, Овечкин забил гол, прекрасно.
Инициативу Трусовой поддерживаю полностью, она молодец, попробовала себя в другом виде спорта, слышал, что она планирует еще прыгнуть с шестом. Посмотрим, получится или нет, но, на мой взгляд, она разнообразная и это прекрасно, Саша сейчас находится в позитивном настроении, то, что она с каждой попыткой улучшала результат, — не может не радовать. Потенциал есть в легкой атлетике, может состояться.
Это способствует популяризации легкой атлетики, такой известный спортсмен из мира фигурного катания пришел в другой вид спорта. И Саше огромный плюс, и нашему спорту. Нашим девочкам было приятно, что такой человек находится вместе с нами", — приводит ТАСС слова Борзаковского.
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