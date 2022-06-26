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Ягудин заявил, что участие во внутренних стартах будет круче, чем в международных

Ягудин заявил, что участие во внутренних стартах будет круче, чем в международных
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Олимпийский чемпион российский фигурист Алексей Ягудин заверил, что участие во внутренних соревнованиях отлично заменит участие в международных турнирах, в которых российские фигуристы не могут выступать.

«Если мы берём фигурное катание, то, я так думаю, мы следующий год точно проведём без международных турниров, нам запрещено. Но я сегодня уже разговаривал с организаторами, у меня есть весь список турниров, которые будут проходить на территории России целый сезон, соревнований куча, огромное количество.

На международных стартах заявка спортсменов от страны ограничена, а на внутренних — нет. Естественно, мы делаем вывод, что это будет намного круче, чем участие в международных», — приводит слова Алексея Ягудина ТАСС.

Напомним, что решением Международного союза конькобежцев российские и белорусские спортсмены были отстранены от всех соревнований под эгидой организации.

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