Евгения Медведева рассказала о планах на новый сезон

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о собственных планах. Также она прокомментировала открытую тренировку по йоге, которую провела в парке «Царицыно» в Москве.
«Похоже ли это на мои обычные тренировки? На самом деле похоже очень, мне понравилось. Это всё выполнялось в более спокойном темпе, нежели я привыкла. Все элементы были мне доступны, правда, были сложности, но мне понравилось.
Жарко, конечно, но когда концентрируешь своё сознание на том, что делаешь в данный момент, всё проходит нормально.
Я хочу сейчас сконцентрироваться на своём катании и танцах, которыми я недавно начала заниматься.
В какой роли буду в новом сезоне? Буду много всего делать, присутствовать на соревнованиях. Возможно, комментировать», — приводит слова Медведевой Sport24.
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Кто из фигуристок снимался для мужских журналов:
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