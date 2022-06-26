Евгения Медведева рассказала о планах на новый сезон

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о собственных планах. Также она прокомментировала открытую тренировку по йоге, которую провела в парке «Царицыно» в Москве.



«Похоже ли это на мои обычные тренировки? На самом деле похоже очень, мне понравилось. Это всё выполнялось в более спокойном темпе, нежели я привыкла. Все элементы были мне доступны, правда, были сложности, но мне понравилось.



Жарко, конечно, но когда концентрируешь своё сознание на том, что делаешь в данный момент, всё проходит нормально.



Я хочу сейчас сконцентрироваться на своём катании и танцах, которыми я недавно начала заниматься.



В какой роли буду в новом сезоне? Буду много всего делать, присутствовать на соревнованиях. Возможно, комментировать», — приводит слова Медведевой Sport24.

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