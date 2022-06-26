Алина Загитова посетила турнир по боксу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения турнира по боксу «Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок».

«Мне вчера оказалось мало одного мероприятия, связанного с боксом.



Поэтому я приехала на суперфинал турнира под названием «Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок». Было очень интересно наблюдать за ходом боёв, смотреть, какие движения и в какой ситуации делают профессионалы. Возьму на заметку на будущее.



Я ни на секунду не сомневалась в том, что российская сборная выиграет, поэтому от души поздравляю наших спортсменов! Это абсолютно заслуженная победа», — написала Алина Загитова в своем телеграм-канале.

Напомним, что 25 июня Загитова провела мастер-класс с боксёром Олегом Саитовым, который обучал фигуристку азам бокса.

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