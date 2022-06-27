Александр Жулин играл в теннис и получил травму руки. Фото
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Жулин сообщил, что неудачно поиграл в теннис. Он травмировал левую руку.
Фото: из личного архива александра жулина
«Береги руку, Саня… P. S. Иногда игра в теннис заканчивается вот так», — подписал он соответствующую фотографию.
На пост отреагировали олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв и бывший российский, а затем испанский фигурист Кирилл Халявин.
«Саша, берегите себя», — написал Соловьёв в комментариях.
«Берегите себя! Зато так рукой вместо ракетки можно в настольный играть», — написал Халявин.
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