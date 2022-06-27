Алина Загитова показала фото с 14-летней сестрой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка изображена со своей 14-летней сестрой Сабиной.

Фото: из личного архива алины загитовой

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Ранее Алина Загитова показала, как опробовала вейксёрфинг.

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