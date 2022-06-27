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Виктория Синицина и Никита Кацалапов опубликовали поздравления с Днем молодежи

Виктория Синицина и Никита Кацалапов опубликовали поздравления с Днем молодежи
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Серебрянные призеры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов опубликовали в своих социальных сетях поздравления с Днем молодежи.

«Поздравляю с Днем молодежи. Меньше парьтесь по пустякам и смело идите к своим целям. Вы можете невозможное. За нами всеми будущее, и оно однозначно должно быть классным», — написала в социальной сети Виктория Синицина.

«Ребята, с Днем молодежи нас! Кайфуйте от жизни и используйте каждый момент по максимуму», — написал Никита Кацалапов.

Напомним, что в начале лета пара объявила о своих отношениях новостью о помолвке.

Совсем недавно Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022. На первой строчке в рейтинге танцев на льду красуются Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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