Ренат Лайшев рассказал, когда Этери Тутберидзе планирует вернуться в Россию из США

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился информацией о том, когда заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вернётся из США.
Напомним, в США Тутберидзе навещала дочь Диану Дэвис, которая выступает за Россию в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным и тренируется в Штатах с лета 2019 года.
«Точной даты возвращения Этери Георгиевны нет, но мы ждём её в ближайшее время. Сейчас у всех пора отпусков, так что нет ничего страшного.
У неё никогда не было настроений уехать из страны и сменить место работы, она уже давно доказала, что является потрясающим российским тренером. У меня нет и не было ощущений, что она может переехать», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Дэвис и Смолкин расстались с тренером Игорем Шпильбандом.
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