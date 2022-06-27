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Ренат Лайшев рассказал, когда Этери Тутберидзе планирует вернуться в Россию из США

Ренат Лайшев рассказал, когда Этери Тутберидзе планирует вернуться в Россию из США
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился информацией о том, когда заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вернётся из США.

Напомним, в США Тутберидзе навещала дочь Диану Дэвис, которая выступает за Россию в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным и тренируется в Штатах с лета 2019 года.

«Точной даты возвращения Этери Георгиевны нет, но мы ждём её в ближайшее время. Сейчас у всех пора отпусков, так что нет ничего страшного.

У неё никогда не было настроений уехать из страны и сменить место работы, она уже давно доказала, что является потрясающим российским тренером. У меня нет и не было ощущений, что она может переехать», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Дэвис и Смолкин расстались с тренером Игорем Шпильбандом.

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