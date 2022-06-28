Евгения Тарасова показала фотографии со свадьбы с Фёдором Климовым

Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова, которая ранее в июне вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова, показала снимки со свадьбы.

«Праздник получился отличным! Хочется ещё раз поделиться фотографиями.

Всё получилось именно так, как мы хотели! Лёгкая атмосфера, абсолютная красота и гармония с природой. Это такие особенные и незабываемые моменты. Спасибо всем близким, любимым друзьям за то, что разделили с нами самые счастливые эмоции», — подписала фотографии Тарасова.

Фото: из личного архива евгении тарасовой

Фото: из личного архива евгении тарасовой

Фото: из личного архива евгении тарасовой

Фото: из личного архива евгении тарасовой

Ранее Елизавета Туктамышева оценила снимок со свадьбы Тарасовой и Климова.



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