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Евгения Тарасова показала фотографии со свадьбы с Фёдором Климовым

Евгения Тарасова показала фотографии со свадьбы с Фёдором Климовым
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова, которая ранее в июне вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова, показала снимки со свадьбы.

«Праздник получился отличным! Хочется ещё раз поделиться фотографиями.

Всё получилось именно так, как мы хотели! Лёгкая атмосфера, абсолютная красота и гармония с природой. Это такие особенные и незабываемые моменты. Спасибо всем близким, любимым друзьям за то, что разделили с нами самые счастливые эмоции», — подписала фотографии Тарасова.

Фото: из личного архива евгении тарасовой

Фото: из личного архива евгении тарасовой

Фото: из личного архива евгении тарасовой

Фото: из личного архива евгении тарасовой

Ранее Елизавета Туктамышева оценила снимок со свадьбы Тарасовой и Климова.

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