Евгения Тарасова показала фотографии со свадьбы с Фёдором Климовым

Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова, которая ранее в июне вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова, показала снимки со свадьбы.
«Праздник получился отличным! Хочется ещё раз поделиться фотографиями.
Всё получилось именно так, как мы хотели! Лёгкая атмосфера, абсолютная красота и гармония с природой. Это такие особенные и незабываемые моменты. Спасибо всем близким, любимым друзьям за то, что разделили с нами самые счастливые эмоции», — подписала фотографии Тарасова.
Фото: из личного архива евгении тарасовой
Фото: из личного архива евгении тарасовой
Фото: из личного архива евгении тарасовой
Фото: из личного архива евгении тарасовой
Ранее Елизавета Туктамышева оценила снимок со свадьбы Тарасовой и Климова.
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