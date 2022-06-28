Саитов — о спарринге с Загитовой: мы показали, хайпанули, и у всех было хорошее настроение

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов прокомментировал показательный мастер-класс в «Лужниках» с фигуристкой Алиной Загитовой.
«Единогласным решением победила Алина Загитова, и я её с этим поздравляю. Она победила, потому что после такого красивого вида спорта, как фигурное катание, она смогла выйти на достаточно серьёзное и даже опасное занятие, как бокс. Думаю, что выступать Алина дальше не собирается, потому что тренируется с тренером, а чтобы выступать, нужен спарринг-партнёр и желательно не один.
Я рад, что мы с ней провели показательную тренировку. Вначале она волновалась, потому что это не её профиль, а народ смотрит и что-то говорит. «Даже не переживайте, всё будет аккуратно и красиво». Всё, что она умеет делать, мы показали, хайпанули, и у всех было хорошее настроение, а самое главное – спортивный праздник», — приводит слова Олега Саитова MMA.Metaratings.
Напомним, 25 июня мастер-класс прошёл в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».
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