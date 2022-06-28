Тарасова резко отреагировала на слухи о том, что Тутберидзе останется в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о том, что Этери Тутберидзе может не вернуться из США в Россию.
Во время отпуска Тутберидзе уехала в США к дочери Диане Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным и тренируется за океаном. В сезоне-2021/2022 дуэт дебютировал в составе сборной России на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пекине.
«Вы вообще тронутые умом там, что ли? Она, что ли, когда-нибудь говорила, что она там останется? Вы тронутые умом. Может ли она остаться в США? Да какой там «может». Кто-то это придумал типа вас. Они никогда не собиралась там оставаться, как вам не стыдно. Просто спрашиваете, а я вам отвечаю: она не собиралась, прекратите свои мысли высказывать вслух, потому что откуда они берутся, мы знаем, как вы можете очернить человека», — приводит слова Тарасовой «ВсёПроСпорт».
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