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16-летняя Усачёва сфотографировалась с 19-летним Ушаковым на тренировке ЦСКА

16-летняя Усачёва сфотографировалась с 19-летним Ушаковым на тренировке ЦСКА
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Российская фигуристка Дарья Усачёва побывала на тренировке футбольной команды ЦСКА в Новогорске. Там же в эти дни проходит предсезонный сбор группы Этери Тутберидзе, в которой тренируется Усачёва.

Для совместного фото на память 16-летняя Дарья выбрала 19-летнего защитника ЦСКА Егора Ушакова.

Фото: Личный архив Дарьи Усачёвой

За основную команду Ушаков дебютировал 3 апреля 2022 года, выйдя на замену в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2). А 9 апреля Егор впервые вышел в стартовом составе в матче с «Химками» (4:2) и забил первый гол.

Также Ушаков выиграл с армейской командой молодёжное первенство в сезоне-2020/2021.

Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021 и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2020.

Фото: Личный архив Дарьи Усачёвой

Также на тренировке ЦСКА Усачёва не прошла мимо знаменитого голкипера Игоря Акинфеева.

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