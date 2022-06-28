«Рядом с лучшими». Валиева и Щербакова сфотографировались с Акинфеевым на тренировке ЦСКА

Фигуристки группы Этери Тутберидзе, находящиеся на предсезонном сборе в Новогорске, побывали в гостях у тренирующихся там же футболистов ЦСКА.

С игроками армейской команды познакомились медалистки Олимпийских игр Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и Евгения Тарасова, а также юные Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян. Самым популярным оказалось совместное фото с голкипером Игорем Акинфеевым, который с начала карьеры выступает за ЦСКА.

«Рядом с лучшими. Игорь Акинфеев», — подписала снимок в своём телеграм-канале Валиева.

Сфотографировалась рядом с легендарным голкипером и олимпийская чемпионка Щербакова.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.