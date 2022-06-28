«Рядом с лучшими». Валиева и Щербакова сфотографировались с Акинфеевым на тренировке ЦСКА

Фигуристки группы Этери Тутберидзе, находящиеся на предсезонном сборе в Новогорске, побывали в гостях у тренирующихся там же футболистов ЦСКА.
С игроками армейской команды познакомились медалистки Олимпийских игр Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и Евгения Тарасова, а также юные Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян. Самым популярным оказалось совместное фото с голкипером Игорем Акинфеевым, который с начала карьеры выступает за ЦСКА.
«Рядом с лучшими. Игорь Акинфеев», — подписала снимок в своём телеграм-канале Валиева.
Сфотографировалась рядом с легендарным голкипером и олимпийская чемпионка Щербакова.
Фото: Личный архив Анны Щербаковой
Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.
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