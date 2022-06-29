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Олимпийский чемпион Никита Кацалапов показал, как катался 20 лет назад

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов показал, как катался 20 лет назад
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов показал видео своих детских программ. В одиночном катании Кацалапов выступал до 2005 года.

«Как и обещал, делюсь своими детскими выступлениями. Мне тут 11. Мама ездила со мной на все соревнования и снимала на камеру. Безумно благодарен ей за это! Спустя 20 лет могу посмотреть и заново пережить те детские эмоции. Узнали меня? Сильно изменился?» — написал Кацалапов, которому 10 июля исполнится 31 год, на своей странице «ВКонтакте».

Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».

Последние восемь лет Кацалапов выступает в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной. Вместе они олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр в танцах на льду, чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы.

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