Евгения Медведева выложила кадры с новой стильной фотосессии. Камила Валиева отреагировала

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала чёрно-белые снимки со стильной фотосессии.

На пост отреагировала олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева. Она оставила в комментариях три эмодзи с изображением влюблённого лица.

Фото: из личного архива евгении медведевой

Фото: из личного архива евгении медведевой

Фото: из личного архива евгении медведевой

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

Александра Трусова приземлила выброс в два оборота: